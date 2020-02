Opdoffer voor seizoensrevelatie Moschetti: gebroken bekken na valpartij

Zijn 2e profseizoen leek het jaar van de grote doorbraak te worden voor Matteo Moschetti, want zowel in de Trofeo Felanitx als de Trofeo Playa de Palma toonde hij zich sneller dan onder meer Pascal Ackermann.

Maar de vreugde voor Moschetti was uiteindelijk van korte duur, want in de 3e rit van de Ster van Bessèges liep het fout. De 23-jarige Italiaan liep bij een forse klap een breuk(je) op in zijn bekken. Het is nog onduidelijk hoe lang hij out zal zijn, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat Trek-Segafredo snel weer een beroep op hem zal kunnen doen.