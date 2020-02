Kastelijn gaat toch crossen dit weekend: "Dat het pijn gaat doen, dat weet ik al"

Kastelijn kwam in Maldegem in een bocht ten val samen met haar landgenote Shirin van Anrooij. De Europese kampioene werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar twee breukjes in haar ruggenwervels werden vastgesteld.

Toch is de 22-jarige Nederlandse niet van plan een einde aan haar veldritseizoen te maken. Morgen start ze zeker in Lille (DVV), ook in Merksplas (SP) wil ze crossen als haar lichaam het toelaat.

"Ik zal de resterende crossen afwerken met een stevig korset", laat ze optekenen in het Eindhovens dagblad. "Dat het wat pijn gaat doen, dat weet ik al. Ik wil het gewoon proberen."

"Ik beloof dat ik naar mijn lichaam zal luisteren, papa en mama", voegt ze eraan toe op Twitter. "De dokter heeft me verteld dat de breuk niet is verplaatst. Het is toegelaten om te fietsen en dus wil ik het ook proberen. Ik wil vechten voor mijn klassementen. We zien wel hoe het dit weekend gaat."

Kastelijn staat op dit moment tweede in de Supeprestige op vijf punten van Ceylin del Carmen Alvarado. In de DVV-trofee volgt ze als derde op meer dan tien minuten van diezelfde Alvarado.