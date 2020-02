Belgian Cats ruimen samen met tegenstanders de Oostendse duinen op

De Belgian Cats trokken samen met hun Canadese, Japanse en Zweedse tegenstanders naar de duinen in Oostende. Ze kregen hulp van plaatselijke "ploggers" om het vuilnis uit de duinen te verwijderen.

"Het idee voor deze actie is eigenlijk gekomen van onze hoofdsponsor Orange", vertelt toernooidirecteur Mark Bogaerts. "We hebben dan om de tafel gezeten met de stad Oostende en zo zijn we op dit plan gekomen."

"De ploggers zorgen voor de lokale verankering. Zij kennen dit prachtige duinengebied door en door. Het belangrijkste was om de 4 teams samen te brengen, want het was niet eenvoudig om dat in het drukke schema in te passen."

De Canadese vrouwen toonden zich alvast heel gretig en haalden heel wat afval op. Maar de meest enthousiaste opruimers waren de kinderen van Ann Wauters. In totaal haalden de 4 teams en hun staf 100 liter afval op. Als beloning kregen ze een dopper met ontwerp van Herr Seele.