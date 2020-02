Daryl Impey pakt nog maar eens Zuid-Afrikaanse tijdrittitel: hij zit al aan 9

Over de 38 kilometer tussen Blyde River Canyon Lodge en Swadini Resort maalde Impey een tijd van 41'52" bij elkaar, goed voor 54,46 km/u. Daarmee was hij 40 seconden sneller dan Stefan De Bod (NTT Pro Cycling), het brons ging op 2'08" naar Kent Main (ProTouch).



Voor Impey was het zijn achtste titel op een rij. Hij werd voor het eerst nationaal kampioen tijdrijden in 2011 en daarna elke keer sinds 2013. Zondag verdedigt hij zijn nationale titel op de weg. Daar is hij tweevoudig titelhouder en kan hij een derde kampioenentrui pakken.