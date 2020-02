Van Puyvelde over sportstilstand in China door corona: "Gezondheid voor alles"

Hoe lang deze situatie zal aanhouden, weet Van Puyvelde niet. "Met Chinees Nieuwjaar is Peking eigenlijk een spookstad. Iedereen gaat naar zijn eigen deel van China. Een deel is teruggekomen, maar een groot deel zit nog altijd in de stad waar ze hebben gevierd. Bij die toestroom terug wordt gevreesd dat het virus zich daar ook sneller zal verspreiden. De regering bekijkt nu wat de beste oplossing is."

Chris Van Puyvelde is technisch directeur van de Chinese voetbalbond, maar hij vertoeft momenteel in België. Van Puyvelde legt uit waarom: "Twee weken geleden was ik met Chinees Nieuwjaar op vakantie in Dubai. Daar kreeg ik het bericht van de Chinese bond dat we best van thuis uit werkten en voor mij was dat letterlijk dan vanuit België."

"Mondmaskers en thermometer op luchthaven"

Wat heeft Van Puyvelde gemerkt van het virus in China? "Vanaf de woensdag voor het Chinees Nieuwjaar op zaterdag 25 januari begonnen de mensen te reizen, toen we vrijdag vertrokken was Peking eigenlijk al een lege stad. Dat is elk jaar zo."

"Wat er wel opviel: zaterdagmorgen, toen we naar Dubai vertrokken, had iedereen wel een mondmasker op. Ook in de DiDi, het Uber-systeem van China. Op de luchthaven werd de temperatuur gecontroleerd en droeg iedereen ook maskers. Behalve de stewardessen van Emirates, dat was wel wat raar. Maar iedereen die in het vliegtuig zat, laten we zeggen 99 procent, had een masker op."



Heeft Van Puyvelde zich zorgen gemaakt in Peking? "Eigenlijk niet. China is geografisch zo groot. Vorig jaar heb ik 1 50.000 kilometer gevlogen in China. Dus dat betekent dat je heel wat afstanden moet afleggen. Als je weet dat er elke dag ongeveer 60 vluchten zijn tussen Peking en Shanghai en ook nog eens 60 hogesnelheidstreinen, dan weet je welke bevolkingsmassa zich beweegt in China."

"En de afstand van Peking naar Wuhan (waar het virus het eerst opdook, red) kan je vergelijken met een vlucht van Brussel naar Spanje. In Peking waren er op 22 miljoen mensen op dat moment een 100-tal gevallen. In verhouding is dat eigenlijk weinig."

"Wij wonen in Peking in een compound en krijgen nu wel berichten dat iedereen in zijn huis moet blijven, je kunt niet naar de fitness gaan of naar gemeenschappelijke plaatsen. En ik hoor van mijn medewerkers dat alles - winkels en restaurants - stilligt."

Peking is nu een heel andere stad, constateert Van Puyvelde: "En dat is ook omdat de Chinezen doen wat er gevraagd wordt. Dat is een feit. Er wordt gevraagd om thuis te blijven en dan doet iedereen dat ook."