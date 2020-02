Wordt bekerfinale hoogdag voor hooligans? "Antwerp-vechters zitten met rechtszaak in hoofd"

"Bekerfinale kan hoogdag worden voor hooligans van beide teams"

Na het competitieduel kwam het zondag tot een confrontatie tussen Antwerp- en Club-hooligans in Wommelgem.

In de Beker van België staan beide clubs op 22 maart recht tegen over elkaar in de finale. "Zoals het er nu naar uitziet kan de bekerfinale een hoogdag worden voor hooligans van beide clubs", zegt een Belgische hooliganwatcher.



"Veel hangt af van waar het supportersdorp zal komen. Krijgt Club of Antwerp een supportersdorp bij het Atomium? Of zal iedereen verspreid in Brussel zich naar de cafés begeven? Dat weten we nog niet."

"Er kan overal gevochten worden. Zo kan het tot een "free fight" komen tussen Brugge en Antwerp op een afgelegen plek. Niet noodzakelijk op de dag van de bekerfinale."

"Er is in het verleden al één "free fight" geweest tussen Club en Antwerp. Voor Club is dat gevecht heel slecht afgelopen. Club vertrouwt Antwerp ook niet."

Belangrijk om te weten: "Volgende week begint een rechtszaak tegen tientallen vechters van Antwerp voor feiten uit het verleden. Daarom houden ze zich gedeisd."

"In Wommelgem viel een handvol Antwerp-fans een bus aan van Brugge-supporters uit de Kempen. Maar de vechters waren niet aanwezig, omdat die met die rechtszaak in hun hoofd zitten."