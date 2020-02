Baas FIBA: "Basketbal heeft landen als België nodig om te groeien"

Niet alleen Belgrado (Servië) en Bourges (Frankrijk) vormen het decor van een pre-olympisch kwalificatietoernooi. In Oostende proberen de Belgian Cats hun olympische droom waar te maken. Maar hoe komt de organisatie in het kleine België terecht?

"In het vrouwenbasketbal is België geen klein land", zegt Zagklis. "Het land heeft veel potentieel, zo bewijzen ook de resultaten uit het recente verleden."

"Oostende kennen we van de Champions League: een heel professionele club, een stad die ons met open armen verwelkomt, een goede federatie... Die goede combinatie zien we vandaag ook weer."

"Antwerpen kennen we dan weer van vorig seizoen, toen de Antwerp Giants de Final 4 in de Champions League haalden. Met de organisatie van die Final Four in het Sportpaleis heeft Antwerpen indruk gemaakt in Europa."

Heeft de grote naam van Emma Meesseman ook een rol gespeeld? "Grote sterren zijn belangrijk op het veld, maar ook ernaast. Emma heeft getoond dat je ook door nederig te zijn een ster kan zijn. Ze zal veel jonge meisjes motiveren om te beginnen basketballen."

Maar Meesseman heeft wel naam gemaakt in de WNBA in de Verenigde Staten. De Belgische basketbalcompetitie kan daar toch niet tegen opboksen? "Landen als België zijn net de focus van onze nieuwe strategie", bevestigt Zagklis. "De manier waarop België de nationale mannen- en vrouwenteams promoot, is fantastisch. De sport is hier ook populair."

"Als we globaal duurzaam willen zijn als sport, hebben we landen als België nodig om te groeien. We volgen de ontwikkelingen van het Belgische basketbal op de voet. De nationale competities zijn de basis van onze piramide, dus we steunen alle initiatieven om die te laten groeien."