Clash bij Barcelona: "Messi is de transfercenten beginnen te tellen"

Dinsdag postte de meestal zwijgzame Lionel Messi op zijn Instagram een bericht gericht aan Eric Abidal. "Wanneer je als directielid spreekt over de spelers, moet je namen geven. Want als je dat niet doet, maak je alle spelers zwart." Het was een reactie op een interview waarin Abidal gezegd had dat veel spelers niet tevreden waren over de vorige trainer, Ernesto Valverde, en hun best niet meer deden.

Meteen werd gespeculeerd over het einde van Abidal bij Barcelona, want de wil van Messi is heilig in de Catalaanse hoofdstad. Voorzitter Bartomeu sabelde een dag later de geruchten neer. Abidal blijft op post. Toeval is dat niet.

"Messi mikt zijn pijlen eigenlijk vooral op voorzitter Bartomeu, volgens mij. Door zijn interview is Abidal vooral tussen 2 vuren komen zitten", zegt Van Vaerenbergh. "Messi en Piqué zijn de 2 machtigste spelers van Barcelona. Er bestaat nauwelijks een club waar een speler zoveel macht heeft als zij."

"Messi dwingt dat natuurlijk vooral op het veld af. Het is niet echt zijn stijl om zich zo in te laten met de bestuurskamer, maar dat heeft te maken met de afgelopen mercato's. Waar het om gaat is dat het bestuur te weinig heeft gedaan om spelers aan te trekken die Messi op het veld helpen en trofeeën kunnen bezorgen."

"Afgelopen wintermercato is geen echte vervanger aangetrokken voor de geblesseerde Luis Suarez. Vorige zomer haalde het bestuur Griezmann. Op basis van hun levensstijl en sociale media is er geen reden om aan te nemen dat Messi een persoonlijk probleem heeft met de Fransman."

"Messi is na die transfer gewoon de centen beginnen tellen. Griezmann + Dembélé + Coutinho is samen meer dan 300 miljoen euro. En wat koop je voor 300 miljoen euro? Neymar, na Suarez de beste voetbalvriend van Messi. Dat heeft kwaad bloed gezet."