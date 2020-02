Valverde: "In 2021 stop ik écht, maar hoop eerst op medaille in Tokio"

Nog twee seizoenen zo veel mogelijk winnen

Het leek lang onduidelijk of Valverde zijn carrière na de Spelen in Tokio nog zou doorzetten. Na zijn contractverlenging in juni en zijn recente uitspraken ziet het ernaar uit dat hij na de Olympische Spelen nog een laatste jaar aan zijn carrière breidt. In 2021 zal Valverde 41 jaar oud zijn.

"Ik wil nog twee seizoenen op het hoogste niveau koersen en dan vertrekken", zegt de man van Movistar. Ook na 2021 zal Valverde bij de ploeg blijven om zijn expertise te delen.

Valverde lijkt zich over zijn dalende overwinningen niet ongerust te maken (Valverde won "slechts" vijf keer in 2019, tegenover 14 overwinningen het jaar daarvoor): "Als ik niet meer in mijn eigen krachten zou geloven, was ik al gestopt. Maar het wordt wel moeilijk. Hoewel het normaal is om verslagen te worden door 25- en 35-jarigen blijft het lastig om een nederlaag te accepteren."