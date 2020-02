Seizoensbegin in mineur: kneuzing voor Naesen, breuk voor Gallopin en Foss

Ook AG2R liep averij op. Tony Gallopin (31) heeft zijn linkerscafoïde gebroken. "We kunnen pas later communiceren over zijn onbeschikbaarheid", stelt de Franse ploeg.

Ook Oliver Naesen deelde in de klappen, maar hij ontsnapt aan een breuk. Hij heeft een kneuzing van zijn bekken opgelopen.

"Bij een renner voor mij brak het stuur, waardoor hij van de ene naar de andere kant schoot. Ik kon hem niet meer ontwijken, mijn ploegmaat Tony Gallopin ook niet. We kwamen allebei ten val. Ik kwam dan ook nog eens op mijn radio terecht en kreeg nog een fiets op mij", vertelt Naesen.

"We hebben foto's laten nemen en ik heb gelukkig niets gebroken", laat hij weten. "Er is enkel sprake van een kneuzing van het bekken. Mijn ploegmaat Tony komt er slechter vanaf. Zijn pols is gebroken."