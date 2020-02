Daar is hij al: Pogacar is sterker dan Valverde en Teuns

Bekijk de ontknoping:

Teuns is de beste Belg

Een kopgroep met hardrijders Alessandro De Marchi (CCC), Jos van Emden (Jumbo-Visma) en Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) deed de alarmbellen afgaan in het peloton. Een alliantie van onder meer Bahrein-McLaren, Mitchelton-Scott, Ineos en Movistar bracht het verschil tijdig terug.

Cavagna werd op 5 kilometer van de finish als laatste overlever gegrepen en zou dus geen gooi kunnen doen naar de ritzege op het Spaanse muurtje, goed voor 2 kilometer aan ruim 8 procent.

UAE vuurde met Jan Polanc een eerste pijl af, maar Ineos neutraliseerde zijn aanval in de slotkilometer. De Britse formatie probeerde het daarna met Gianni Moscon, maar ook de Italiaan viel terug.

Toen Alejandro Valverde (Movistar) zijn kont van zijn zadel haalde, hadden alleen Dylan Teuns (Bahrein-McLaren) en Tadej Pogacar (UAE) een reactie in huis.

De Sloveen nam net voor de finish - die ietwat vreemd na een flauwe bocht lag - makkelijk over van Valverde en eiste de dagzege én de leiderstrui op. Teuns werd derde, Greg Van Avermaet finishte nog net in de top 10. Zaterdag zal de beslissing vallen in de koninginnenrit.