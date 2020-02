Red Lions in India: "Een van de beste stadions ter wereld"

Het wordt voor de Belgen een blij weerzien met het Kalinga Stadium in Bhubaneswar, waar ze in 2018 de wereldtitel veroverden. "Het is een plezier om hier terug te komen. We hebben hier ongelooflijke herinneringen", zei kapitein Thomas Briels. "We verwachten twee wedstrijden aan hoge intensiteit tegen India, dat net als wij sterk vooruit is gegaan de laatste jaren."

België is voorlopig leider in de Pro League met 11 punten, India heeft 5 punten, maar heeft nog maar 2 van zijn wedstrijden achter de rug, tegen Nederland. "Ze waren heel sterk tegen Nederland, indrukwekkend zelfs", weet Briels.

Ook bondscoach Shane McLeod bewaart goeie herinneringen aan het Kalinga Stadium. "Het is één van de beste stadions ter wereld, waar er altijd sfeer is. We hebben er al 10 keer gespeeld en wonnen 8 keer", merkt hij op.