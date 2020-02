Ook Roland Garros heeft nu een court met een dak erop

8 maanden nadat het laatste balletje op Roland Garros 2019 geslagen is, is het dak klaar. Dat is een maand vroeger dan gepland.

Na de Australian Open (1988), Wimbledon (2009) en de US Open (2016) is Roland Garros het laatste grandslamtoernooi dat over een dak beschikt. Het duurt een kwartier om het dak te sluiten. Prijskaartje: zo'n 150 miljoen euro.

De aannemer heeft nu een maand om alles nog eens goed te testen, zodat het dak klaar is om in de tweede helft van mei - bij de start van het toernooi - gebruikt te worden.