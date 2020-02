Organisatie van Spelen richt taskforce op: "Maar willen publiek niet beangstigen"

Het coronavirus baart ook de organisatoren van de Olympische Spelen zorgen. De Japanse regering heeft al maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar ook het organisatiecomité zit niet stil. Een taskforce zal samenwerken met verschillende gezondheidsorganisaties om de gevolgen van het virus te bestuderen.

Woensdag klonk het nog dat de organisatie "bezorgd" was dat "de interesse en het enthousiasme in de Spelen zouden kunnen verminderen door het virus", een dag later klonk het organisatiecomité al gematigder.

"De Spelen zullen plaatsvinden zoals gepland", meldt verantwoordelijke Toshiro Muto. "Het is belangrijk dat we objectief en sereen blijven."

"We hoeven het publiek niet te beangstigen. De besmetting is beperkt en er is geen reden om te twijfelen aan de goeie organisatie van de Spelen."