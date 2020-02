Gareth Bale ziet potentieel in gaming en zoekt talent voor esportsploeg

Op zoek naar talent

De Welshman richtte reeds een FIFA-team op dat vandaag zal aantreden op het WK voor clubs, de FIFA eClub World Cup. Maar Bale wil meer. Met Ellevens Esports wil hij ook teams in Fortnite, Rocket League, Counter-Strike: Global Offensive (CSGO) en Rainbow Six Siege.



Wie denkt kans te maken om toe te treden tot een van de teams van Bale, kan zich gewoon inschrijven op de website van Ellevens Esports. Bale zal namelijk een talentenjacht organiseren om te kijken wie in aanmerking komt voor een professioneel contract als gamer.



“Op het veld is mijn doel altijd om te winnen. Met Ellevens Esports zal dat verlangen om te winnen net zo groot zijn”, legt Bale uit. “Er zijn overeenkomsten tussen voetbal en esports: toewijding en opoffering zijn nodig om de top te bereiken. "



“Ik ben op zoek naar spelers van wereldklasse voor Ellevens in verschillende games. Het vinden van nieuw talent is een spannend onderdeel van het proces en tot nu toe was het erg opwindend om betrokken te zijn bij de selectie van onze line-up.”