Charles De Ketelaere: "Ik ga dit truitje gewoon zelf bijhouden"

Op het moment dat iedereen hardop aan verlengingen begon te denken, besliste invaller De Ketelaere de halve finale tussen Zulte Waregem en Club Brugge met de 1-2. Het was het nekschot voor een moedig strijdend Essevee.

"Ik ben opgelucht en zeer gelukkig. Alleen de kwalificatie voor de finale was vandaag belangrijk en die hebben we te pakken", zegt matchwinnaar De Ketelaere, een geboren Bruggeling.

"We hebben misschien een beetje met vuur gespeeld, want we speelden niet onze beste match. Maar het finaleticket is het belangrijkste."

De Ketelaere bleef bescheiden onder het lof voor zijn koelbloedigheid. "Het is een fantastisch moment, het mooiste in mijn nog jonge loopbaan. Dit is een kinderdroom."

"Ik probeer de kansen die ik krijg zo goed mogelijk te benutten. Scoren in de halve finale is zeer mooi. Het is een enorme ontlading. Dat mensen na de match mijn truitje kwamen vragen? Ik denk dat ik het zelf ga bijhouden."

"Het zal in maart de 3e keer zijn dat ik naar de Heizel ga na de finales tegen Standard en Anderlecht die ik als supporter meemaakte. We zijn zeer ambitieus en willen dit seizoen de dubbel titel-beker pakken."