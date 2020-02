“Gaan we nu plots doen dat Jan Vertonghen een sprintwonder was?”

Zijn de dagen van Jan Vertonghen bij Tottenham geteld? Na zijn vervanging woensdag tegen Southampton zagen we op de bank een trieste Rode Duivel. Besefte hij dat hij straks geen toekomst meer heeft in Londen? We polsten bij Stef Wijnants, die voor Sporza het buitenlandse voetbal volgt.

Waardige reactie

Na 54 minuten in het bekerduel flikkerde het rode lichtje met nummer 5 aan op het vervangingsbord. Bij een 1-1-stand wilde coach José Mourinho van een 3-mans- naar een 4-mansdefensie overschakelen en koos ervoor om Vertonghen te wisselen. De Rode Duivel wandelde langzaam van achter het doel naar de dug-out, kreeg een schouderklopje van Mourinho en zette zich rustig op de bank, met het hoofd naar beneden. “Wat een eerlijke en waardige reactie van Jan Vertonghen”, zegt Wijnants. “Andere spelers met zijn status zouden wellicht heftiger gereageerd hebben. Maar hij toonde zich zoals zo vaak een superprof. Geen discussie met de coach, geen scène met het wegtrappen van een waterflesje, geen blik van boosheid naar andere spelers. Nee, Vertonghen ging in beraad met zichzelf, in gedachten verzonken over wat er gebeurd is of wat er zal gebeuren. Alleen Jan Vertonghen zelf weet dat.” “Ik denk dat hij de eerste is die zijn eigen prestatie durft te bekritiseren. Eerder op het seizoen zei hij al dat hij in verschillende matchen beter had kunnen doen. Maar het beeld op de bank sprak wel boekdelen natuurlijk. Dat kan je niet wegstoppen.” (lees voort onder tweet)

Slechte seizoensstart

Toch lijkt het erop dat de record-Rode Duivel na de zomer geen deel meer zal uitmaken van de Spurs-familie. En dat zit er toch al een tijdje aan te komen. Er waren geen succesvolle besprekingen over een contractverlenging en enkele weken geleden suggereerde Mourinho dat de schuld hiervoor wel eens bij zijn makelaar kon liggen. Speelt dat mee in de beoordeling? “Het kan zijn dat Vertonghen niet meer in de bovenste schuif ligt bij Mourinho. Dat was in het begin van het seizoen toch ook al het geval onder Pochettino. De eerste 3 matchen moest hij verrassend toekijken en toen hij op 1 september tegen Arsenal toch mocht starten, ging hij net als in de Champions League-match tegen Olympiakos bij enkele doelpunten niet vrijuit.” “Vertonghen was er ook bij toen Tottenham in september in eigen huis met 2-7 vernederd werd door Bayern München. Dus lekker heeft het van bij het begin al niet gelopen. Maar uiteindelijk heeft hij 16 van de 25 Premier League-matchen in de basis gestaan. Van de laatste 8 matchen (dus onder Mourinho) begon hij zelfs 6 keer. Om dan te zeggen dat hij niet ingezet werd en tekortkomt, lijkt me overdreven.”

Geen sprintwonder

In de wintermercato waren er geruchten dat Vertonghen zou terugkeren naar Ajax en in de verte werd zelfs de naam van Club Brugge geroepen. Maar Vertonghen bleef bij de Spurs en in de zomer zal hij dan 8 jaar voor de Noord-Londense club gespeeld hebben. "De wendbaarheid gaat achteruit, de snelheid is afgebot, zijn reactievermogen kan beter". Het zijn maar enkele commentaren die je nu op het web leest. Wijnants trekt stevig van leer tegen de uitspraken. “Ja, komaan zeg. Gaan we nu plots doen dat Vertonghen een sprintwonder was? Dat hij aanvallers terughaalt zoals Virgil van Dijk dat doet? Door zijn intelligentie en positiespel was hij zowel als centrale verdediger als als linksachter de beste en snelste aanvallers vaak voldoende de baas." "Nee, Jan zal zeker niet de snelste verdediger uit de geschiedenis zijn, maar nu willen sommigen het plots laten uitschijnen dat hij zich als een schildpad voortbeweegt.” “De zeis om te hakken en om spelers te bekritiseren ligt constant klaar. We spreken hier wel over een voetballer die meer dan 300 matchen voor een topclub uit de Premier League op zijn teller heeft staan en 118-voudig Rode Duivel is, van een land dat nummer één op de wereldranglijst staat. Zelfs al loopt het verhaal ten einde, een beetje nuance is op zijn plaats.”

Ploeg over de top

Wijnants kijkt ook verder dan de prestatie van Vertonghen en ziet dat Tottenham als club een moeilijk jaar doormaakt. Nochtans speelde het in mei nog de finale van de Champions League (2-0-verlies tegen Liverpool). "Ik krijg heel vaak het gevoel dat er een wat lusteloze ploeg op het veld staat. Die ploeg is al zolang bij elkaar, er werd weinig aan vernieuwing gedaan, en ja, er zijn zoals Vertonghen spelers op leeftijd. Het verlies in de Champions League-finale heeft blijkbaar diepe wonden geslagen. Mauricio Pochettino kreeg de motor na de zomer niet meer aan de gang en heeft na 5,5 jaar het gelag moeten betalen. Wie had dat durven te voorspellen?” “Misschien heeft Tottenham door die Champions League-finale ook wat zand in de ogen gestrooid en waren ze niet zo goed als dat resultaat liet vermoeden. Denk maar terug aan hoe ze zowel in de kwart- als in de halve finale tegen Manchester City en Ajax door het oog van de naald zijn gekropen. In de competitie werden ze vorig jaar vierde, nu staan ze vijfde. Bovendien zijn ze topschutter Harry Kane lange tijd kwijt door blessure en is spelmaker Christian Eriksen naar Inter vertrokken. Dus op Tottenham in zijn geheel valt wel wat te zeggen. Het gaat verder dan Vertonghen.”