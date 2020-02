Derby-coach Cocu: "Rooney zal klaar zijn voor speciale match tegen United"

Na 2 jaar Everton, 13 jaar United, 1 jaar Everton en 1,5 jaar DC United belandde Rooney vorige maand bij Derby County. En de 120-voudige international toonde er meteen zijn belang.

Bij zijn debuut op 2 januari was hij als aanvoerder goed voor een assist bij de 2-1-zege van Barnsley. En 3 dagen later was hij de beste man op het veld bij de 0-1-zege in de vorige bekerronde bij Premier League-club Crystal Palace.

In zijn laatste 3 wedstrijden scoorde Rooney ook telkens, zo ook gisteren vanaf de stip in de 4-2-replay tegen derdeklasser Northampton. Derby verdiende zo een mooie affiche op 5 maart thuis tegen Manchester United in de 1/8e finales van de FA Cup. Rooney blijft er rustig onder. Meer dan een smiley kon er in zijn tweet niet vanaf.