Nederlandse sprintbommen domineren in opener Ronde van Valencia

Heel wat grote namen uit het wielerpeloton openden hun seizoen in de Ronde van Valencia: Greg Van Avermaet, Matteo Trentin, Philippe Gilbert, Dylan Teuns, Michal Kwiatkowski en Oliver Naesen.

Toch was de eerste rit naar Vila-Real meer iets voor de sprinters. Ook Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen testten voor het eerst dit seizoen hun benen in een wedstrijd en ze maakten er meteen een beklijvende sprint van onder elkaar, die in het voordeel van Groenewegen werd beslecht.

Groenewegen mag morgen zijn leiderstrui verdedigen naar Cullera, wanneer er een pittig klimmetje ligt in de slotkilometer. Cédric Beullens maakte vandaag deel uit van de vlucht van de dag en houdt daar de bergtrui aan over.