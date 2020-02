Bonifazio verzilvert late jump met winst in Saudi-Arabië

De tweede rit in de gloednieuwe Ronde van Saudi-Arabië is een hapje geworden voor Niccolo Bonifazio (Team Total Direct Energie). Gisteren maakte hij nog kennis met het asfalt, vandaag glipte de Italiaan in het slot weg uit het peloton. Met Timothy Dupont en Jens Debusschere finishten er ook twee Belgen in de top 5.