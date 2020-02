OH Leuven sluit transfervrije Yohan Croizet opnieuw in de armen

OHL wil volgend jaar opnieuw in 1A voetballen en heeft zich nog extra gewapend voor de eindstrijd in 1B. Met Yohan Croizet haalt het een speler in huis die weet wat promoveren is want hij maakte met Leuven in 2015 al eens de overstap naar eerste klasse.

Het jaar daarna degradeerde de club wel meteen en Croizet vertrok daardoor na twee jaar naar KV Mechelen. Nadien ging hij zijn geluk beproeven in de MLS bij Sporting Kansas City. Bij die club werd zijn contract eind september ontbonden.

De 28-jarige Fransman was dus transfervrij en ondertekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen. "Het is een mooie opportuniteit om Yohan Croizet als vrije speler terug te laten keren naar OH Leuven", reageerde technisch directeur Wim De Corte. "In seizoen 2014-2015 hielp hij ons al eens mee naar de promotie. Met hem erbij hebben we een nu ook een extra offensieve optie op het middenveld en dit geeft ons extra munitie om onze objectieven te bereiken."