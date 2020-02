King James brengt opnieuw wat vreugde in het Staples Center

Vrijdag in de eerste competitiematch sinds de tragische dood van clubicoon Kobe Bryant verloren de Lakers thuis tegen Portland op een avond vol droefheid, eerbetoon en een pakkende speech van James.



De dag nadien pakten James en co. wel Sacramento in, maar dat gebeurde nog met een bedrukt gemoed. Gisteren waren de kansen van San Antonio al verkwanseld, toen James eindelijk weer voor wat "showtime" zorgde. Zijn 5 bommen werden bejubeld door spelers én publiek. Met 36 punten, 9 assists en 7 rebounds was hij andermaal man van de match. De Lakers blijven stevig op kop in de Western Conference.