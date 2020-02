Allijns: "Als we de bekerfinale spelen, moeten we die ook winnen"

"Ik zou de bekerfinale dolgraag spelen. Een finale spelen is mooi, maar als je dan niet wint, is het heel eenzaam en triestig. Als we de finale spelen, moeten we winnen."

Wat zou Allijns kiezen, de bekerfinale of Play-off I? "De bekerfinale. Dat is een wedstrijd, een moment om naartoe te leven. Als je in de play-offs 5e of 6e staat, dan is het nog een moeilijke en lange weg naar match 10."

Wie de beker wint, mag Europa in. "Daar lig ik niet wakker van. We hebben al vaker dicht bij Europees voetbal gestaan, maar het is nog niet gelukt. Als het erbij komt, zou het wel belangrijk zijn voor de club, zeker financieel."

"We willen echt de finale halen, vooral voor onze supporters. Dat is iets om naar uit te kijken, dan kunnen ze trots zijn op deze club. Eerlijk, ik zou graag de finale spelen tegen Zulte Waregem. Dan kan de hele regio naar Brussel, dat zou uniek zijn. Maar dat is nog veraf, we blijven met de voeten op de grond."

"Wij hebben evenveel kans als Antwerp om naar de finale te gaan", denkt Allijns na de 1-1 uit de heenmatch. "Het gelijkspel was verdiend. De ploeg zit in een goede flow. We zijn weerbaar en krachtig. 1-1 is een goeie uitgangspositie."

"Er is al op de club geboden, maar Tan heeft het altijd afgewimpeld"

"We doen het goed met KV Kortrijk. We worden als club gerespecteerd", schat Allijns het niveau van zijn club in. "We moeten onze plaats in het Belgisch voetbal kennen. We zijn een stabiele ploeg die af en toe kan verrassen. We hebben al drie keer POI gehaald en spelen misschien straks de bekerfinale. Dat is onze plaats. Thuismatchen spelen en winnen en dan de staantribune zien daveren."

“Als kleine club wil je gewaardeerd worden. Elke club moet aan zijn trekken komen, sportief en financieel. Het niveau van onze competitie en van ons product is de voorbije jaren gestegen en dat komt door de vele clubs die goed bestuurd worden, zoals KVK, maar ook Zulte Waregem of AA Gent. Die laatste is een bewijs dat je als kleinere club kan doorgroeien naar de top."

Er duiken geregeld geruchten op over het feit dat KV Kortrijk te koop zou staan. Klopt dat? "Onze eigenaar, meneer Tan, houdt van de club. Hij zal echt niet makkelijk verkopen. Er is al geboden op KVK, en veel. Maar hij heeft het altijd afgewimpeld. Maar goed, dit is een vennootschap dus voor de juiste prijs is alles te koop."

"Het enige wat me nog dwarszit, is situatie met het nieuwe stadion. Dat willen we echt en ook het stadsbestuur is er voor. Er is al heel veel concreet, maar nog niet wie het gaat bouwen of wie het gaat betalen. De eigenaar heeft zijn fiat nog niet gegeven. We kunnen het ook laten bouwen en dan huren. De bedoeling is wel om het deze legislatuur nog te realiseren, dus tegen 2024 of 2025."