Onze basketbalman: "Ik zie niet in waarom de Cats niét naar Tokio zouden gaan"

De Belgische kansen

"Ik ben een believer en daar stap ik niet vanaf", zegt Carl Berteele gedecideerd. "Na de loting was er wel wat voorzichtigheid, maar ik denk dat het geloof om naar Tokio te gaan zeer groot is. Ik zie niet in waarom de Cats niet naar de Spelen zouden gaan." "Ik ben er 90% zeker van dat de Belgian Cats zich zullen plaatsen voor de Olympische Spelen", pikt Kris Meertens in. "Zweden is niet van het niveau van Japan of Canada en ik kan me toch niet voorstellen dat België van Zweden zou verliezen." "Die overige 10 procent? Als er enorm veel zenuwen zijn, zouden ze misschien toch kunnen verliezen en kan het eventueel nog mislopen. Maar ik kan me dat toch echt niet voorstellen. Intrinsiek heeft België toch meer kwaliteiten. Alleen een blessure van Emma Meesseman zou een heel groot probleem zijn. Daar mag ik echt niet aan denken."



De Belgian Cats op training in Oostende.

De tegenstanders

Carl Berteele: "Canada is geen simpele tegenstander en zal supergemotiveerd zijn. De kloof met België is tamelijk klein. Het zal van details afhangen, zoals bijvoorbeeld het thuispubliek. Dat moeten we uitbuiten." "Het voordeel is wel dat Japan-Zweden dan al gespeeld is. De Cats zullen het resultaat al weten. Winnen ze van Canada, dan denk ik dat ze vertrokken zijn voor een 3 op 3. En dan gaat het dak eraf." Kris Meertens: "Canada en België zijn aan elkaar gewaagd. Als België die match verliest, is er niks gebeurd. Dan moeten ze het maar doen tegen Japan en Zweden. Japan heeft ook minder talent, maar is wel de ultieme ploeg. Ze kunnen van alle kanten binnen shotten." Carl Berteele is ook op zijn hoede voor Japan. "Ze zijn al zeker van hun plek op de Spelen, maar ze komen niet als toerist. De Japanners zijn een heel trots volk en ze willen hier bewijzen dat ze hun plaats verdienen. Ze komen met hun sterkste ploeg, met allemaal bijtertjes die niet afgeven. Dat is een stijl die de Cats niet ligt. Hopelijk hebben ze geleerd van het WK, waar ze na verleningen verloren van Japan."

Japan is een moeilijk te bespelen team.

Spelen voor eigen volk: zegen of vloek?

Kunnen de Belgian Cats het thuisvoordeel uitbuiten of werkt het juist verlammend? "Ik ben ervan overtuigd dat het een pluspunt is om voor eigen volk te spelen. De speelsters zijn die druk intussen wel gewend en ze hebben dat graag. De supporters zullen voor een boost zorgen", denkt Kris Meertens. Carl Berteele: "Zoiets kan altijd twee kanten uit. Maar in een ploegsport heb je natuurlijk wel het voordeel dat je kunt roteren. Een coach kan ook een time-out nemen om bij te sturen. Ik denk dat de steun van het publiek positief zal werken. In moeilijke momenten zullen ze de ploeg erdoor sleuren."

De Belgische supporters moeten de Cats naar Tokio stuwen.

De rol van Ann Wauters

Welke rol is er nog weggelegd voor Ann Wauters? "Ik verwacht een betere Wauters dan op de voorbije toernooien", zegt Meertens. "Ze heeft nu weer matchritme en ik denk dat ze heel nuttige minuten zal maken." Ook Carl Berteele is ervan overtuigd dat we in Oostende een andere Ann Wauters zullen zien dan op het EK. "Een gebrek aan matchritme, dat kun je niet oplossen met talent alleen. Haar speeltijd zal dit weekend veel waardevoller zijn. Ze wil ook zó graag haar carrière bekronen met de Olympische Spelen."

Ann Wauters

Emma Meesseman

"Je weet gewoon dat zij het verschil zal maken, daar twijfel ik niet aan", zegt Carl Berteele. "Zij heeft België op dit niveau gebracht en alles draait rond haar. Ze is ook nog altijd maar 26. Het allerbeste moet nog komen voor haar." "Het zou me niet verwonderen als ze dit weekend 3 keer de beste speelster op het terrein is. Ik denk dat ze er ook van droomt aan zich te tonen aan de hele wereld, want dat is toch wat je doet op de Olympische Spelen. Maar op de Spelen geraken is het moeilijkste, dat beseft Meesseman ook."

Emma Meesseman

Twee nieuwe gezichten

In vergelijking met het EK zijn Billie Massey en Laure Resimont nieuw. "Serena-Lynn Geldof bleef wat ter plaatse trappelen, dus het is de juiste keuze om Massey mee te nemen. Ze kan voor kracht en energie zorgen en dat kunnen de Cats op bepaalde momenten goed gebruiken", vindt Kris Meertens.

"Resimont heeft lang moeten wachten om erbij te horen, ook al staat haar talent buiten kijf. Ik zie in haar een basisspeelster voor de toekomst en ik hoop dat ze veel minuten zal krijgen. Als ze het vertrouwen krijgt, kan ze een geweldig pluspunt worden voor het team. Ze kan zeker enkele problemen oplossen die de Cats vorig jaar op het EK hadden." Voor Carl Berteelde had Resimont er al eerder mogen bij zijn. "Ze is een aanwinst qua talent en kwaliteiten. De Cats zetten weer een stapje omhoog. Ze zal iets toevoegen en als ze op het veld staat, zal het niveau niet zakken. Ik ben heel blij dat ze erbij is en ze zal haar rol spelen."