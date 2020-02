Koers, koers en nog eens koers: wie begint deze week aan het wielerseizoen 2020?

Ronde van Valencia (2.Pro): 5/2 tot 9/2

Een zieke Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) haakte gisteren dan wel af, met klassementsmannen Alejandro Valverde (Movistar), Michal Kwiatkowski (Ineos), Tadej Pogacar (UAE), Wout Poels (Bahrein-McLaren) en Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) is er meer dan genoeg schoon volk aanwezig. Ion Izagirre (Astana) is titelverdediger.

Na de Europese aperitiefhapjes op Mallorca is de Ronde van Valencia voor heel wat renners de eerste echte kans om te kijken hoe hun winter geweest is. De Spaanse rittenkoers pakt uit met meerdere grote namen op de deelnemerslijst.

Ster van Bessèges (2.1): 5/2 tot 9/2

Wie niet van de Spaanse zon kan genieten, is misschien wel aan de slag in Frankrijk. Ook de Ster van Bessèges schotelt de wielerliefhebbers een aardig deelnemersveld voor.

Ronde van Saudi-Arabië (2.1): 4/2 tot 8/2

Rui Costa is een van de publiekstrekkers en de ex-wereldkampioen won gisteren de openingsrit . Vinden we ginds nog terug in het peloton: Mark Cavendish (Bahrein-McLaren), Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), Roman Kreuziger (NTT) en Niki Terpstra (Direct Energie).

In deze periode van het jaar wordt er ook steevast gekoerst in het Midden-Oosten. De Ronde van Oman werd geschrapt, maar met de Ronde van Saudi-Arabië staat een nieuwkomer op de kalender.

Herald Sun Tour (2.1): 5/2 tot 9/2

Het Australische luik is na de Tour Down Under en de Cadel Evans Road Race nog niet helemaal achter de rug. Met de Herald Sun Tour is er nog een uitloper.

Het deelnemersveld is niet om van te duizelen, maar Mitchelton-Scott rekent wellicht op eerherstel met Simon Yates en jonkies als Alberto Dainese kunnen dan weer volop hun kans grijpen. De Italiaanse spurter deed dat vandaag al in de eerste rit.