Vossen na de heisa: "Zou raar geweest zijn om te spelen tegen Club"

Het leek erop dat Jelle Vossen in zijn tweede match voor Zulte Waregem al meteen tegen zijn ex-ploeg Club Brugge had kunnen aantreden. Tot plots aan het licht kwam dat een clausule in zijn contract dat nagenoeg onmogelijk maakte.

"Het was een samenloop van omstandigheden", blikt Vossen bij Sporza terug op enkele woelige dagen. "Ik scoorde 2 keer in het weekend en dan wordt er meer over gepraat. Terwijl het iets meer over de match had mogen gaan."

Voor de aftrap zagen we Vossen gemoedelijk keuvelen met enkele spelers van Club Brugge. "Het zou ook raar geweest zijn om te spelen. Het voelt nu al raar aan om aan de zijlijn te staan."

"Ik heb 4,5 jaar bij Club Brugge gezeten en mijn collega's zijn vrienden geworden. Dat steek ik niet onder stoelen of banken. Ik heb nog altijd veel contact met de jongens en dat zal niet veranderen."

Ook al speelde hij niet, toch was Vossen een beetje het geheime wapen van Zulte Waregem. "Ik had het met Francky Dury wel over Club gehad. Ik zat in de perfecte positie om dingen aan te geven. Maar uiteindelijk moest het wel op het veld gebeuren."