Alberto Dainese bezorgt Sunweb 1e zege van 2020 in Herald Sun-opener

Dainese begint zijn profcarrière in Australië en hij had vorige week in de Race Torquay al zijn visitekaartje afgegeven met een derde plaats achter ervaren topsprinters als Sam Bennett en Giacomo Nizzolo. Deden vandaag niet mee in een ronde met wat minder bekend deelnemersveld én ook zonder Belgen.

Dus eindigde Dainese nu wel helemaal bovenaan. Een ritje van bijna 122 vlakke kilometers van Mitchelton naar Shepparton rolde de rode loper uit voor een massaspurt. Na 20 kilometer raakte 5 man weg, maar 90 km verderop was hun avontuur uit. Na een hectische sprintvoorbereiding kon Dainese uit het wiel van teammaat Max Kanter komen en net Groves en Hofland achter zich houden.

"Mijn teammaats deden het uitstekend vandaag", betrok Dainese hen in de hulde. "We controleerden de vlucht en de lead-out was bijna perfect. Ik ging als 5e of 6e de laatste bocht in achter Max. Ik ging mijn sprint niet meteen aan omdat het wat chaotisch was en er kopwind stond. Maar finaal slaagde ik er toch in om de zege te pakken."