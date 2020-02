Eden Hazard krijgt van Zidane nog geen plekje in de bekerselectie

Eden Hazard staat al aan de kant sinds de thuiswedstrijd in de groepsfase van de Champions League tegen PSG, op 26 november.

De Rode Duivel liep toen na een contact met Thomas Meunier een barstje op in zijn rechterenkel.



De voorbije weken voerde Hazard de trainingsarbeid gestaag weer op. Vorige week donderdag trainde hij voor het eerst met de groep.

Het barstje in de rechterenkel is hersteld. Maar blijkbaar vindt Zinedine Zidane een terugkeer van Hazard nog te vroeg, want de Rode Duivel zit niet in de Real-selectie voor de bekermatch (kwartfinales) tegen Sociedad morgen.

Zonder Hazard deed Real het de voorbije weken verre van onaardig. De Madrilenen wonnen de Spaanse Supercup en schoven in de competitie naar de koppositie, met drie 3 punten voorsprong op Barcelona.