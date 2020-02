Davide Rebellin doet er op zijn 48e nog een wielerjaartje bij

Zijn beste jaren liggen al 2 decennia achter hem. Rebellin, die prof werd in 1992 (!), boekte klassieke successen in de jaren 2000: Luik-Bastenaken-Luik in 2004, Amstel Gold Race in 2004 en Waalse Pijl in 2004, 2007 en 2009.

In 2001 was hij primus in de Tirreno, in 2008 Parijs-Nice. Tussen 2009 en 2011 stond hij 2 jaar aan de kant na een positieve plas.



Rebellin werd de voorbije weken gelinkt aan het Cambodjaanse continentale team Cambodia Cycling Academy, maar blijft nu toch bij het Kroatische team. Dat bevestigde teammanager Antonio Giallorenzo aan de Italiaanse wielerwebsite Spazio Ciclismo.

"Davide is een belangrijke renner voor de ploeg en kan zijn ervaring doorgeven aan de jongeren", motiveerde Giallorenzo het nieuwe contract van de veteraan. "Bovendien is hij ook zelf nog in staat om te presteren."

Rebellins laatste zege dateert van 2018. Hij was toen de beste in een rit in een Algerijnse rittenkoers. Hij reed toen voor een Algerijnse ploeg. Het jaar daarvoor reed hij zelfs voor een team uit Koeweit.