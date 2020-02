De 2e keer is nog niet de goeie keer: Corini opnieuw ontslagen bij Brescia

"Het is ingewikkeld", dat zou de relatiestatus kunnen zijn van Eugenio Corini. Hij werd dit seizoen al voor de tweede keer ontslagen door dezelfde club. Brescia zette de 49-jarige trainer begin november al eens aan de deur om hem nauwelijks een maand later al terug te halen. Nog eens twee maanden later volgt nu een tweede ontslag.

Corini leidde Brescia vorig seizoen naar de titel in de Serie B en de bijhorende promotie, maar in de Serie A loopt het al het hele seizoen erg moeizaam. De club van eeuwig woelwater Mario Balotelli staat na 22 speeldagen 19e.

De vaudeville in Brescia gaat zo maar door. Tussen begin november en begin december was voormalig Italiaans international Fabio Grosso een maand hoofdcoach van de blauwhemden, maar ook dat werd geen succes. Wie deze keer de opvolger van Corini zal worden, is nog niet duidelijk.