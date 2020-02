"We zullen onszelf moeten overstijgen om Canada te verslaan"

Morgen beginnen de Belgian Cats aan hun olympische missie met een match tegen Canada, de nummer 4 van de wereld. "Deze ploeg is nu op zijn best. Nu moet het gebeuren."

Meesseman: "Had meer stress voor WNBA-finale"

De meeste ogen, ook bij de tegenstander, zullen morgen op Emma Meesseman gericht zijn. "Ik heb gezonde spanning, maar ik was wel veel nerveuzer voor de WNBA-finale (die Meesseman won met de Washington Mystics, red)." "Dat is ook omdat ik onze ploeg beter ken en de tegenstander kennen we deze keer niet zo goed. De stress toen was er vooral, omdat we al zo vaak tegen Connecticut hadden gespeeld. Maar nu kunnen we alleen naar onszelf kijken." Terwijl het voor Ann Wauters sowieso 'nu of nooit' is, krijgt Meesseman bij een mislukking wellicht nog meer kansen om naar de Spelen te gaan. "Maar met dat soort zaken ben ik absoluut niet bezig. Nu moet het gebeuren. Nu zijn we op ons best met deze ploeg."

Wauters: "Mijn lichaam voelt goed, ik ben er klaar voor"

Ann Wauters was jarenlang het boegbeeld van het Belgische vrouwenbasketbal, maar nu heeft ze in haar nadagen vooral een rol als mentor en supersub. Veel zal afhangen van haar wat haperende lichaam. "Mijn lichaam voelt nu heel goed. Ik heb er hard voor gewerkt en ben er echt klaar voor. Het mag beginnen." Er worden volle zalen verwacht in Oostende. Zal die niet voor extra druk zorgen? "Ik zie dat als een thuisvoordeel. We zijn een vrij emotionele ploeg, die de steun van de supporters nodig heeft, ook als het wat minder gaat. Dat zal ons energie geven." "Ook dat we meteen tegen Canada uitkomen, is een voordeel. Het is nu nog niet alles of niets, daarom is er ook nog geen 100% druk. Canada is wel van het kaliber Frankrijk of Spanje: we zullen onszelf moeten overstijgen om hen te kloppen."

Mestdagh: "Ik geraakte gisteren moeilijker in slaap"