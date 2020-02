Billie Massey, nieuw bij de Cats: "Ze heeft over-mijn-lijkmentaliteit"

In vergelijking met het EK van vorig jaar is Billie Massey een nieuw gezicht bij de Belgian Cats voor het olympisch kwalificatietoernooi in Oostende, dat donderdag van start gaat. Wat mogen we verwachten van de 19-jarige speelster van Sint-Katelijne-Waver? "Rebounden en defensief werk opknappen zijn haar kenmerken", zegt haar coach Arvid Diels.