Talentvolle Ethiopiër Hadis is overleden op 22-jarige leeftijd

Abadi Hadis was er op de Olympische Spelen van 2016 in Rio al bij en werd daar 15e op de 10.000 meter. Het jaar daarop pakte hij al brons op het WK veldlopen.

Afgelopen zomer was Hadis nog actief op het WK in Doha, maar daar werd hij uitgeschakeld in de reeksen van de 5.000 meter.

De 22-jarige Ethiopiër gold als een groot talent. Hadis is 1 van de 5 atleten die erin slaagde de 5.000 meter onder de 13 minuten (12'56"57), de 10.000 meter onder de 27 minuten (26'56"46) en de halve marathon onder de 59 minuten (58'44) te lopen.

De andere 4 atleten die slaagde in dat kunstje zijn Haile Gebrselassie, Matthew Kisorio, Zersenay Tadese en Geoffrey Kamworor.

Volgens de Spaanse krant AS had Hadis al enkele maanden gezondheidsproblemen.