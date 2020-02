Zulte Waregem legt zich erbij neer: "Vossen speelt zeker niet, dat was de afspraak"

Francky Dury spuit in het begin van de persconferentie nog wat mist over Jelle Vossen. "Misschien zit hij wel in de kern voor de match van morgen." Tot de voorzitter hem even op de vingers tikt.

"Waar je over onderhandeld hebt en wat in het contract staat, daar kun je niet onderuit. Dit was een voorwaarde om de transfer uit te kunnen voeren. We komen daar nu niet meer op terug, dat is tijdverlies. Ik kan daar nu wel over klagen, maar dit is door de 3 partijen ondertekend. We moeten maar creatief genoeg zijn om met oplossingen te komen."

"Voor mij was het totaalplaatje belangrijk", zegt voorzitter Carl Ballière. "We hebben een goeie overeenkomst gesloten met de 3 partijen. Club heeft een enorme inspanning gedaan om Jelle hier in Waregem te krijgen, maar natuurlijk hebben we zelf ook concessies moeten doen. Dat Jelle morgen niet speelt, was part of the deal. Hij speelt zeker niet, dat was de afspraak."