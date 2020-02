Rechter geeft Zuid-Koreaanse fans gelijk: geen Ronaldo op veld, dus geld terug

Juventus nam het op tournee in Zuid-Korea in de voorbereiding van het seizoen op tegen een sterrenelftal van de K-League. Het werd 3-3, maar Ronaldo scoorde niet. Meer nog, de razend populaire voetballer in Zuid-Korea kwam niet van de bank, hoewel de 65.000 toeschouwers herhaaldelijk zijn naam schreeuwden. Volgens de medische staf van Juventus bleef hij aan de kant vanwege vermoeide spieren.

De promotor van de match, The Fasta, had nochtans enorme reclame gemaakt met een verzekerde aanwezigheid van minstens een helft van Ronaldo. In een mum van tijd vlogen de tickets (tussen 23 en 300 euro) de deur uit. Toen de fans geen Ronaldo in actie zagen, was er meteen een storm van protest.

Twee fans, die het marketingbureau vervolgden voor bedrieglijke publiciteit, kregen vandaag van de rechtbank van het district Incheon gelijk: elk moet zijn 282 euro terugkrijgen, bericht het lokale persagentschap Yonhap. Andere klagers, er zijn er duizenden, wendden zich tot de rechtbank van het district Seoel. Die zaak is nog niet afgerond. Tegen Ronaldo of zijn club werd geen enkele zaak aangespannen.

De politie voerde in augustus huiszoekingen door in de lokalen van The Fasta, dat beschuldigd wordt van oplichting ter waarde van 4,4 miljoen euro aan tickets.