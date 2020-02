Galatasaray-voorzitter: "Club bedroog ons met Diagne, we eisen 15 miljoen van hen"

Het verhaal hoe Mbaye Diagne bij Club Brugge is beland is bekend: de Senegalees was op weg naar Anderlecht, maar werd onderweg onderschept door een delegatie van blauw-zwart en naar Brugge geleid.

Club Brugge kwam overeen met Galatasaray om 3 miljoen euro als huurprijs te betalen. Het salaris zouden de Turken nog voor hun rekening nemen. Maar Diagne schoot zijn eigen ruiten uit door in het CL-duel bij PSG een penalty op te eisen en die vervolgens ook nog te missen.

"Diagne heeft al een maand niet bij Club Brugge meegetraind", vertelt Mustafa Cengiz aan BeIN Sports. "Hij vertoeft nu in Senegal. Ze hebben hem ter dood veroordeeld."

"Diagne heeft destijds voor Club Brugge gekozen, maar Club heeft ons bedrogen." Cengiz verwijst met die uitspraak onder meer naar de huurprijs, waarvan Club voorlopig maar 2 miljoen betaalde. "We hebben contact met Club. Ik verwacht dat ze ons nog betalen. Als ze dat niet doen, stappen we naar de FIFA."

Cengiz wil zelfs méér dan dat ene miljoen. "Door Club is een van onze meest waardevolle investeringen in de prullenmand beland. Daarom hebben we aan hen onze eis van 15 miljoen euro overgedragen." Dat is net iets meer dan het bedrag dat Galatasaray destijds aan Kasimpasa betaalde.