Tom Dumoulin start morgen niet in Valencia: "Ik ben ziek geworden"

Dumoulin, Jumbo-Visma en heel wat wielerliefhebbers verwachten veel van de samenwerking tussen de Girowinnaar van 2017 en het Nederlandse topteam, die na ettelijke jaren bij Team Sunweb en een 2019 vol blessureleed terugkeerde naar de heimat.

Valencia van woensdag tot zondag was gepland voor zijn debuut. Dat valt evenwel in het water "De jongens zijn vertrokken voor een trainingsrit hier in Valencia, maar jammer genoeg zonder mee", deelde Dumoulin mee. "Ik ben afgelopen nacht ziek geworden en keer terug naar huis om te herstellen."

Dumoulin is teleurgesteld: "Dit is niet de manier waarop ik het seizoen wou beginnen, maar we moeten slim zijn. Als je je niet goed voelt, koers je beter niet. Ik kwam naar Spanje om mijn conditie op te bouwen, niet om ze af te breken. Ik hoop snel weer terug te zijn.!"