Rui Costa wint eerste rit van allereerste editie van Ronde van Saudi-Arabië

Voor het eerst trekt het profpeloton naar Saudi-Arabië voor een nieuwe wielerronde, de Saudi Tour. Zoals we bij eerdere edities van woestijnrondes zagen, speelde de wind een belangrijke rol. Waaiers teisterden het peloton, maar uiteindelijk kregen we alsnog een klassieke ontknoping.

Bert De Backer maakte als enige Belg deel uit van een kopgroep van 4. Bij Bahrein-McLaren hinkten ze op 2 gedachten: werken voor hun nieuwe sprinter Mark Cavendish of vertrouwen in koploper Heinrich Haussler. Hun halfslachtige tactiek leverde uiteindelijk 2 keer niets op.

Haussler toonde zich de sterkste op het klimmetje dat naar de finish in Jaww leidde, maar dat was buiten de Portugese waard gerekend. Rui Costa profiteerde van het werk van de andere teams in het peloton en knalde in de laatste meters nog voorbij Haussler. Het was 3 jaar geleden dat de voormalige wereldkampioen nog eens een koers kon winnen.