Nog meer Mechelse zorgen: ook Engvall is maanden niet inzetbaar

De competitiewedstrijd tegen AA Gent heeft zijn tol geëist bij KV Mechelen. Doelman Yannick Thoelen viel meteen uit en staat voor een revalidatie van 6 tot 8 maanden.

Met Gustav Engvall is er nog een slachtoffer. "Engvall liep aan het begin van het seizoen al een scheurtje op in de mediale band, waarna hij 3 maanden out was. Afgelopen weekend werd zijn rechterknie opnieuw geraakt in een duel", schrijft KVM.

"Na onderzoek blijkt dat de kwaliteit van het ligament niet meer volstaat om een normale revalidatie mogelijk te maken. Dat betekent dat een operatie noodzakelijk is en dat hij een revalidatie van 4 maanden tegemoet gaat. De operatie staat gepland voor nu vrijdag."