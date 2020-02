Verstrynge verzilvert zijn bronzen WK-medaille met contract bij Tormans

Afgelopen zondag stond Emiel Verstrynge in Dübendorf nog te blinken met de bronzen medaille bij de junioren. Samen met Thibau Nys en Lennert Belmans zorgde Verstrynge voor een volledig Belgisch podium.

Verstrynge veroverde ook brons op het BK voor junioren en ziet zijn prestaties nu beloond met een driejarig contract bij Tormans, de veldritformatie van Circus-Wanty Gobert.

"Ik ben zeer blij met deze uitgelezen kans om bij Tormans een stap hogerop te zetten", zegt Verstrynge, die vandaag zijn 18e verjaardag viert.

"Tijdens de internationale kampioenschappen met de Belgische federatie kwam ik in contact met Quinten Hermans, naar wie ik opkijk. Mijn nieuwe ploegmaten zullen me bijstaan tijdens mijn eerste beloftejaar. In deze professionele omgeving kan ik uitgroeien tot een goede renner."