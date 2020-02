Matthias Casse: "Ik hoor thuis op het podium van de Spelen"

België heeft een traditie in het judo. Op de Spelen stonden Belgische judoka's in het verleden bijna altijd garant voor eremetaal.

In Tokio wordt het vooral uitkijken naar Matthias Casse (-81 kg). Onze 22-jarige landgenoot veroverde vorig jaar de Europese titel en won zilver op het WK.

"Ik sta 2e op de olympische ranking en kan me in alle rust voorbereiden op Tokio. Ik heb geen druk om te presteren op de komende toernooien, dat geeft een heel fijn gevoel."

Casse is de grootste kanshebber op een Belgische medaille in het judo. "Ik voel dat er veel druk is van buitenaf. Maar ik probeer het gewoon aan te pakken zoals ik het altijd al gedaan heb."

"Het is heel moeilijk om voorspellingen te doen, want het kan in Tokio alle kanten opgaan. Maar ik zal er klaar voor zijn. Ik hoor thuis op het podium."

Wat is de grote sterkte van Casse? "Ik ben allround, ik kan in alle situaties wel iets doen. Ik heb ook een brede waaier aan technieken, die ik kan gebruiken. De tegenstanders kunnen me moeilijk blokkeren. Ik vind altijd wel een gaatje om te scoren."