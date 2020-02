Kim Clijsters traint mee met de Fed Cup-ploeg: "Ze mept heel hard"

Elise Mertens: "Het komt wel goed met Kim Clijsters"

Elise Mertens: "Ik ben blij met het niveau dat ik in Australië gehaald heb. Het is een hele belangrijke week voor ons team. We mogen Kazachstan zeker niet onderschatten. Het publiek zal de speelsters misschien niet echt kennen, maar het zijn sterke meisjes."

Johan Van Herck: "Kom eerst naar Kortrijk kijken en ga dan mee naar Boedapest"

Kapitein Johan Van Herck: "Mijn speelsters zijn klaar. Je voelt een enorm goeie ploegsfeer. Ze komen uit Australië, waar het warm was en outdoor gespeeld werd. Hier is het indoor, maar dag per dag worden ze beter. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze vrijdag in topvorm zullen zijn."

"We kennen deze zaal en ondergrond van vorig jaar (toen België nipt verloor van Spanje) en dat geeft een kleine voorsprong. Bij alle meisjes is de zin groot om net iets beter te doen dan vorig jaar."

"Kim Clijsters? Het is een win-winsituatie voor alle partijen. Ze brengt ongelofelijk veel ervaring mee. Naast het veld is ze heel nuchter en ze zet zich tussen de meisjes. Ze brengt ambiance. Haar waarde is sowieso groot."

"Die finaleweek in Boedapest? We kennen de formule en we moeten die nu accepteren. Aan de fans: kom eerst naar Kortrijk en ga dan mee naar Hongarije."