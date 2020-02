Verkochte Vossen mag niet spelen in beker: "Redelijk zielig van Club Brugge"

Als zijn "Moment van de Week" in Extra Time koos Arnar Vidarsson voor Jelle Vossen, zijn voormalige ploegmaat bij Cercle Brugge. Die miste zijn debuut voor Zulte Waregem met 2 doelpunten niet.

"Ik vind het knap hoe hij de voorbije 6 maanden de belangen van Club Brugge boven zijn eigen belangen heeft gezet. Hij is altijd professioneel gebleven. Dan is het leuk dat hij zo kan reageren." "Er is niemand in België die zo goed kan afwerken als Jelle", vult Wesley Sonck nog aan.

Peter Vandenbempt vindt het wel merkwaardig dat Vossen straks niet mag spelen in de beker tegen zijn ex-club. "Ik vind dat echt vreemd, want het gaat toch om een verkoop en geen huur. Dat is toch redelijk zielig van een grote club als Club Brugge."

"Het is ook vreemd dat Zulte Waregem zo'n constructie toestaat. Misschien hebben ze daarom iets van de prijs gedaan of zou het anders niet doorgegaan zijn? Het is vreemd van beide partijen. Maar ik zou toch zeggen: Club is nu al de grootste, de rijkste en de beste, maar het moet de stap nog zetten om te kunnen zeggen: hier staan wij boven."