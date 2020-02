Kums gebaart van krommenaas na 5e geel: "Hij is slimmer dan Sergio Ramos"

In een interview na de match met Filip Joos speelt Sven Kums het spel perfect. "Ik vond het eigenlijk geen gele kaart", is zijn openingszet. "Ik denk niet dat ik de speler raak. Of het niet het ideale moment was om een 5e gele kaart te pakken? Achteraf gezien wel."

Joos uit in Extra Time zijn bewondering voor de gewiekste manier waarop Kums met de situatie omgaat. "Het was wel degelijk een fout die geel waard was. Maar niemand heeft het hier nu over. Hij pakt het slimmer aan dan jongens als Sergio Ramos (die vorig seizoen geel bewust geel pakte tegen Ajax, maar daar een extra schorsing voor kreeg)."

Peter Vandenbempt: "Sommige voetballers lijken te willen zeggen: iedereen heeft toch gezien dat ik dit met opzet gedaan heb, dat ik slim ben geweest?" "Terwijl het juist dom is", vat Joos het samen.