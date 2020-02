"Waar is de ziel van Cercle? Waar is de tijd van Boi die na de derby de eerste bus naar huis nam?"

Fotohok: Vidarsson out zich als fan van voetbal op de radio (en dus van Vandenbempt)

Waar is de ziel van Cercle? "Boi ging na de derby een nacht uit en nam de eerste bus terug" "Correctie: de eerste bus op woensdagochtend!"

Arnar Vidarsson haalt herinneringen op aan zijn tijd bij Cercle Brugge en hoe nota bene Jelle Vossen hem zijn enige kans op een trofee door de neus boorde. "En dan geef ik mijn moment van de week nog aan hem!", grapt hij.

"Dat was nog eens het échte Cercle", mijmert Peter Vandenbempt. "Onlangs zei de voorzitter in de krant nog dat Cercle ondanks de overname door Monaco meer Cercle is dan Anderlecht, dat in Belgische handen is, Anderlecht is. Maar ik vind van niet."

"Cercle Brugge was toch: Boi die na zijn goal in de derby een hele nacht op stap ging en de eerste bus naar huis nam." Vidarsson verbetert: "Correctie, Peter, het was niet de eerste bus, maar de bus 2 nachten later!"

"Nu hebben ze weer een roedel nieuwe spelers gehaald die we niet kennen", gaat Vandenbempt voort. "Ze zouden hier in de studio kunnen zijn en we zouden hen niet herkennen. Is dit nu de ziel van Cercle Brugge?"