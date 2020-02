Nike gaat in zee met Emma Meesseman: "Dit is een erkenning voor haar"

De Amerikaanse fabrikant van sportkleding heeft in ons land Nafi Thiam als uithangbord, maar Nike heeft nu ook Emma Meesseman aan zich gebonden.

"We hebben Nike zelf gebeld", vertelt Julie Rumes, voormalig volleybalspeelster die de marketing van Meesseman mee verzorgt. "Dat hebben we gedaan toen we voelden dat de Washington Mystics de finale van de NBA konden halen."

"We vroegen aan Nike of ze geïnteresseerd waren en zij zagen Emma meteen zitten als rolmodel. We mogen ook niet vergeten dat Emma voor die titel al tot de wereldtop behoorde. We praten er nu wel over, maar Emma was voordien ook al een topper."

"Dit is wel een echte erkenning voor Emma. Het contract gaat niet louter over materiaal. Wat de plannen dan zijn? Campagnes op sociale media en fotoshoots, maar we wachten nu vooral af wat er deze week op het kwalificatietoernooi in Oostende gebeurt."