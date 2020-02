Van Tichelt: "Als ik niet geloof in olympisch ticket, blijf ik beter in bed"

Dirk Van Tichelt was op de Spelen van Rio (2016) een van de 6 Belgische medaillewinnaars. In de categorie tot 73 kilogram knokte hij zich naar de bronzen plak.



Maar 4 jaar later is het nog helemaal niet zeker dat de "Beer van Brecht" te bewonderen zal zijn op de Spelen van Tokio. "De meeste trainingen verlopen heel goed", zegt Van Tichelt, die vorig jaar revalideerde van een knieoperatie.

"Maar af en toe heb ik ook mindere momenten. Als je ouder wordt, is het moeilijk om voortdurend top te zijn."

"Om naar te Tokio te mogen gaan, moet ik stijgen op de olympische ranking. De komende weken moet ik daarom goede resultaten neerzetten in toernooien. Dat begint al volgend weekend in het grandslamtoernooi van Parijs. 2 weken later kan ik ook veel punten sprokkelen in Düsseldorf."

De 35-jarige Van Tichelt gelooft nog in Tokio. "Anders had ik mijn kimono al aan de haak gehangen. Ik sta regelmatig op met pijn. Als ik er dan niet meer in zou geloven, dan kan ik beter in bed blijven liggen."

"De leeftijd maakt het er niet gemakkelijker op. Er staat een hele bus jongeren in mijn rug te blazen. Judo is ook internationaler geworden. En bovendien is de categorie tot 73 kilogram een van de drukst bezette, omdat er zoveel mensen zijn net onder dat gewicht."