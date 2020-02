Nieuwe domper voor Barcelona: einde seizoen voor spits Dembélé?

Ousmane Dembélé verhuisde in 2017 naar FC Barcelona, maar speler en club hebben nog niet veel plezier aan elkaar beleefd. Dembélé, die ruim 100 miljoen euro heeft gekost, is een vaste klant in de ziekenboeg van Barça.

Eind november gebruikte hij zijn abonnement nog maar eens met een spierblessure. De Fransman leek stilaan klaar voor een rentree, maar gisteren maakte Barcelona bekend dat Dembélé weer buiten strijd is.

Vandaag was de update nog zorgwekkender. De Catalaanse grootmacht laat weten dat Dembélé een scheur in zijn rechterhamstrings heeft opgelopen. Er is nog niet beslist of Dembélé geopereerd moet worden, maar volgens Spaanse media zit zijn seizoen er misschien wel op.

Dat zou een flinke streep door de rekening zijn van Barcelona, dat het ook maanden zonder Luis Suarez moet stellen. Voor Dembélé is het alleszins een zoveelste opdoffer, want de Fransman kwam dit seizoen in alle competities nog maar 9 keer in actie. Of ook het EK van deze zomer bedreigd is, is nog niet duidelijk.