Prudhomme: "Riis heeft me berichtje gestuurd dat het hem spijt"

In 1996 bezorgde Bjarne Riis Denemarken voor het eerst de eindzege in de Tour de France. Maar de Deen bekende 11 jaar later dat hij in die tijd gedopeerd was.

Riis was een tijdje persona non grata in de wielerwereld. Dit jaar keerde hij terug in het wielerpeloton als manager van NTT, de ploeg van Victor Campenaerts en Michael Valgren.

Dat betekent dat Riis weer in de Tour de France zal vertoeven. Tijdens de voorstelling van de Tour-start in Denemarken (in 2021) vond Tour-baas Christian Prudhomme het vandaag het uitgelezen moment om een woordje te zeggen over Riis.

"Riis heeft me een bericht gestuurd waarin stond dat het hem spijt dat hij ooit gezegd heeft dat zijn gele trui ergens in een kartonnen doos lag in zijn garage", vertelde Prudhomme.

"Ik heb liever zo'n bericht dan dat Riis niet met ons praat. Het verleden kunnen we nooit meer veranderen. We kunnen altijd hopen dat het morgen beter zal gaan."