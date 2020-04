Chinese tegenstander van Stoffel Vandoorne in quarantaine door coronavirus

Ma Qing Hua is de enige Chinese rijder in de Formule E en kwam zondag aan in Mexico-Stad, waar de volgende e-prix (15 februari) plaatsvindt.

Als voorzorgsmaatregel besliste zijn team NIO 333 om Ma in Mexico in quarantaine te houden tot de wedstrijd.

"De staf en Ma zijn allemaal gezond en wel. Maar we willen onze verantwoordelijkheid nemen tegenover iedereen uit de Formule E-wereld", meldt het team van Ma.

Eerder werd al beslist dat de e-prix in Sanya (China) op 21 maart wordt uitgesteld door het coronavirus. Stoffel Vandoorne voert de stand aan in de Formule E, Ma staat 24e met 0 punten.